تعرف على خريطة انتخابات الشيوخ بالإسكندرية بعد استبعاد قائمتي الاتحاد وتحيا مصر

وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تستعد مصر لاستحقاق انتخابي جديد وهو انتخابات مجلس الشيوخ، بعد التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في أبريل 2019، والتي أقرت التعديلات وجود غرفتين تشريعيتين هما "مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت في طلبات الترشح وصفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح.





وقد بلغ عدد أسماء المرشحين المقبولين التي تضمنتها القائمة المبدئية ٧٦٢ مرشحًا، بينما تم استبعاد١٥٠ مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك بعد فحص المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وفي الإسكندرية، أعلن المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، عن عدد المرشحين المقبولين والذي بلغ 66 مرشحًا بعد استبعاد 6 مرشحين، اثنان من حزب النور، وأربعة مستقلين.

وتنوعت أسباب الاستبعاد لمرشحي الفردي ما بين إيجابية عينة المخدرات، وعدم استكمال الإجراءات، وعدم تأدية الخدمة العسكرية.

وكانت لجنة طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الاسكندرية، أنهت أمس تلقي أوراق الراغبين بالترشح لمجلس الشيوخ بالإسكندرية، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 72 مرشحا فردي، وثلاث قوائم.

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وأضاف المشد في تصريحات لصدى البلد، إن لجنة فحص أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية استبعدت قائمتي الاتحاد والقائمة المصرية تحيا مصر لعدم استيفائهم الأوراق المطلوبة للترشح، لتكون بذلك القائمة الوطنية "من أجل مصر" هي القائمة الوحيدة التي استكملت أوراقها.





وأشار المشد إلى أن الطعون سيبدأ تقديمها من الغد لمحكمة القضاء الإداري للفصل فيها، ولمدة ثلاثة أيام تعلن بعدها اللجنة العليا للانتخابات الأسماء النهائية المرشحة للانتخابات، مضيفًا أنه تم اختيار 401 مقر انتخابي على مستوى محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإسكندرية.





وعن موعد بدء الدعاية الانتخابية، أشار المشد إلى أن فترة الدعاية ستبدأ بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أسماء المرشحين للقبول، وعندها يبدأ المرشحون في ممارسة الدعاية الانتخابية وفقًا للتوقيتات التي ستعلنها الهيئة.





خريطة الانتخابات في الإسكندرية:





يبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 66 مرشحًا، من بينهم 12 امرأة و54 رجلًا، بواقع 22 مرشحًا حزبيًا، و44 مرشحًا مستقلًا، ويتصدر مستقبل وطن قائمة الأحزاب ب6 مرشحين، يليه حزب حماة الوطن بخمس مرشحين، حزب النور والإصلاح والنهضة بمرشحين لكل منهما.





بينما تخوض أحزاب الشعب الجمهوري، والوفد، ومصر بلدي، والغد، ومصر القومي، والجيل الديمقراطي، والوفد الجديد الانتخابات بمرشح وحيد لكل منها.





وقال المهندس محمد الرشيدي، عضو مجلس نقابة المهندسين، في تصريحات إلى صدى البلد، إنه سيبدأ حملته الانتخابية فور إعلان التوقيتات الخاصة بالحملات، مضيفًا أن حملته جاهزة لبدء الدعاية على الفور.





وأشاد بدور المحكمة، التي اتخذت كافة التدابير من التباعد الاجتماعي والتعقيم اللازم، وقامت المحكمة الموقرة بمساعدتنا اثناء الترشح، وتقديم الأوراق تم بسرعة وبدون أي مشاكل.





القائمة الوطنية





بعد استبعاد قائمتي الاتحاد والقائمة المصرية تحيا مصر لعدم استيفائهم الأوراق المطلوبة للترشح، لم يتبقى سوى قائمة واحدة "القائمة الوطنية" من أجل مصر، والتي تتكون من 15 مرشحًا يمثلون أربعة أحزاب، مستقبل وطن 11 مرشحًا، ومرشح لكل من الوفد، والشعب الجمهوري، والحرية المصري، والتجمع في ثلاث محافظات هما الإسكندرية "7 مرشحين"، والبحيرة "7 مرشحين"، ومطروح مرشح واحد.





وينص قانون مجلس الشيوخ "إن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة."





ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ خارج البلاد، يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس المقبل، وداخل مصر، يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس المقبل.