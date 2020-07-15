AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية: انتخابات الشيوخ تُجرى في 401 مقر انتخابي على مستوى المحافظة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
أكد المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، أنه تم التنسيق لاختيار المقار الانتخابية، حيث تم اختيار 401 مقر انتخابي على مستوى الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عدد اللجان الفرعية لم يتم الانتهاء من إعداده.


وقال المستشار محمد المشد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك لجنة عامة تشمل إسكندرية ومطروح والبحيرة في القوائم، وإسكندرية فقط في الفردي، ويبلغ عدد مقاعد مجلس الشيوخ في الإسكندرية 7 مرشحين فردي، و7 مرشحين على القوائم.


وأضاف المشد أن عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم في انتخابات مجلس الشيوخ بلغ 32 مرشحًا حتى اليوم، من بينهم 6 من حزب مستقبل وطن، و4 من حزب النور، ومرشحان من الإصلاح والنهضة، ومرشح من حزب الوفد ومصر بلدي، والشعب الجمهوري، والباقي مرشحون مستقلون.


اقرأ أيضًا:


وأوضح المستشار محمد المشد، أن عدد الذين سحبوا استمارات الرغبة في الترشح وصل حتى الآن إلى 88 استمارة، مشيرًا إلى عدم تقديم أي قوائم حتى الآن برغبتها في الترشح في الانتخابات.


وعن الموعد النهائي لغلق باب الترشح، قال المستشار المشد إن باب التقديم مفتوح يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا، وسيغلق يوم السبت الساعة الثانية ظهرًا، وبعدها يفتح باب الطعون لمدة 24 ساعة.


وحول آلية عمل اللجن المشرفة على الانتخابات، شدد المشد على أن اللجنة المشرفة موجودة بكامل أعضائها، وهناك لجنتا فحص، لجنة خاصة بالفردي، ولجنة للقوائم، وتتكون كل لجنة من ثلاثة قضاة بدرجة رئيس محكمة "أ" وعضو من وزارة الداخلية بدرجة لواء لفحص جميع الطلبات، وإصدار قرارهم بالقبول أو الرفض، وفي حالة القبول سيتم إعلان أسماء المقبولين فقط، وفي حالة الرفض، فللمرشحين الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري في غضون 24 ساعة، على أن تصدر المحكمة في الطعون في خلال ثلاثة أيام سواء بالقبول أو بالرفض.


وعن موعد بدء الدعاية الانتخابية، أشار المشد إلى أن فترة الدعاية ستبدأ بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أسماء المرشحين للقبول، وعندها يبدأ المرشحون في ممارسة الدعاية الانتخابية وفقًا للتوقيتات التي ستعلنها الهيئة.


ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ خارج البلاد، يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس المقبل، وداخل مصر، يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس المقبل.
Advertisements

ترشيحاتنا

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الأربعاء

متأثرة على الهواء.. مذيعة سي بي سي تروي واقعة فقدانها لشقيقتها غرقًا.. فيديو

أخبار الرياضة.. وزير التموين يحدد موعد الرد على الزمالك بشأن لقب نادي القرن.. والأهلي يستغنى عن أليو بادجي في هذا التوقيت

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 15-7-2020

هل الأرملة مكلفة شرعاً بخدمة حماتها؟.. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

خيانة عظمى.. عمدة اسطنبول يتعهد بعرقلة صفقة أردوغان والشيخة موزة

بتروتريد تمد فترة قراءة عدادات الغاز المنزلي.. لهذه الأسباب

أخبار التوك شو | مذيعة سي بي سي تكشف تفاصيل غرق شقيقتها.. أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

أغربها الجوع.. إشارات من الجسم تشير لتناولك الكثير من السكر

يتجاهلها 90 في المائة من الناس.. علامات مبكرة لسرطان الرئة

بدون جمهور.. الجبلاية تكشف مصير استضافة مصر لمباريات دوري الأبطال.. فيديو

أخبار الرياضة.. وزير التموين يحدد موعد الرد على الزمالك بشأن لقب نادي القرن.. والأهلي يستغنى عن أليو بادجي في هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيب بشلل مؤقت.. ثعبان يهاجم طفلا خلال رحلة عائلية ويتركه في حالة حرجة

مرسيدس بنز اس كلاس 2021 تظهر فى شوارع دبى للاختبار.. صور

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة