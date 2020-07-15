رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية: انتخابات الشيوخ تُجرى في 401 مقر انتخابي على مستوى المحافظة

أكد المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، أنه تم التنسيق لاختيار المقار الانتخابية، حيث تم اختيار 401 مقر انتخابي على مستوى الإسكندرية ، مشيرًا إلى أن عدد اللجان الفرعية لم يتم الانتهاء من إعداده.









وقال المستشار محمد المشد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك لجنة عامة تشمل إسكندرية ومطروح والبحيرة في القوائم، وإسكندرية فقط في الفردي، ويبلغ عدد مقاعد مجلس الشيوخ في الإسكندرية 7 مرشحين فردي، و7 مرشحين على القوائم.









وأضاف المشد أن عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم في انتخابات مجلس الشيوخ بلغ 32 مرشحًا حتى اليوم، من بينهم 6 من حزب مستقبل وطن، و4 من حزب النور، ومرشحان من الإصلاح والنهضة، ومرشح من حزب الوفد ومصر بلدي، والشعب الجمهوري، والباقي مرشحون مستقلون.









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وأوضح المستشار محمد المشد، أن عدد الذين سحبوا استمارات الرغبة في الترشح وصل حتى الآن إلى 88 استمارة، مشيرًا إلى عدم تقديم أي قوائم حتى الآن برغبتها في الترشح في الانتخابات.









وعن الموعد النهائي لغلق باب الترشح، قال المستشار المشد إن باب التقديم مفتوح يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا، وسيغلق يوم السبت الساعة الثانية ظهرًا، وبعدها يفتح باب الطعون لمدة 24 ساعة.









وحول آلية عمل اللجن المشرفة على الانتخابات، شدد المشد على أن اللجنة المشرفة موجودة بكامل أعضائها، وهناك لجنتا فحص، لجنة خاصة بالفردي، ولجنة للقوائم، وتتكون كل لجنة من ثلاثة قضاة بدرجة رئيس محكمة "أ" وعضو من وزارة الداخلية بدرجة لواء لفحص جميع الطلبات، وإصدار قرارهم بالقبول أو الرفض، وفي حالة القبول سيتم إعلان أسماء المقبولين فقط، وفي حالة الرفض، فللمرشحين الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري في غضون 24 ساعة، على أن تصدر المحكمة في الطعون في خلال ثلاثة أيام سواء بالقبول أو بالرفض.









وعن موعد بدء الدعاية الانتخابية، أشار المشد إلى أن فترة الدعاية ستبدأ بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أسماء المرشحين للقبول، وعندها يبدأ المرشحون في ممارسة الدعاية الانتخابية وفقًا للتوقيتات التي ستعلنها الهيئة.







