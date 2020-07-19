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تعليم

بعد امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس.. طلاب الثانوية بالإسكندرية: سهل وفي مستوى الطالب المتوسط

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:45 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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أحمد بسيوني

أكد عدد من طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، سهولة امتحان الجيولوجيا، مشيرين إلى أن الامتحان كان سهلا باستثناء بعض الأسئلة التي كانت تحتاج إلى بعض التفكير.


وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة العلمي، اليوم الأحد، امتحان الجيولوجيا، وامتحان علم النفس للشعبة الأدبية، في 146 لجنة بالإسكندرية، وسط حالة من الرضا بين الطلاب عن الامتحانين، بعد شكاوى طلبة شعبة الرياضيات من صعوبة امتحان التفاضل.


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كما أكد طلاب الشعبة الأدبية سهولة امتحان علم النفس، مشيرين إلى أنه كان في مستوى الطالب المتوسط، وخرج بعض الطلاب بعد مرور منتصف الوقت.


وانتشرت قوات الأمن في محيط اللجان، حيث منعت أولياء الأمور من التجمع أو التواجد أمام اللجان، وتم وضع حواجز للسيطرة، ومنعت أي شخص من الاقتراب من محيط المدارس.


ورفعت محافظة الإسكندرية درجة استعداداتها لأداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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