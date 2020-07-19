لمخالفة قرارات مجلس الوزراء... إغلاق 2 كافيه ومركز خدمة سيارات وضبط عدد 16 حالة إشغال بالإسكندرية





وفي حي وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، شنت الأجهزة المعنية بالحي حملة للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بتلك المنشآت.





واستهدفت الحملة المرور المفاجئ للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بتلك المنشآت بشوارع بورسعيد، والحجاز، ومنشا، وطريق الجيش، ومحمود سلامة.





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وأسفرت الحملة عن غلق ٣ منشآت عبارة عن: عدد ٢كافيه، ومركز خدمة سيارات، وضبط عدد ١٦حالة إشغال متنوع، وعدد ١٠ إعلانات مخالفة بمعرفة إدارة إشغال الطريق بالحي.





وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد أو العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر جميع أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.





وفي حي العامرية ثان تم شن حملة أسفرت عن التحفظ على عدد 4 كرسي وتربيزه لعدم وجود ترخيص للكافيتريا داخل أحد الملاعب الخماسية، والتحفظ على عدد 4 كرسي وطاولة بقهوة محسن، والتحفظ على جهاز بلايستيشن سيبر كوكى، والتحفظ على شاشة عرض قهوة الكنج القديم.

كما تم المرور على معرض سيارات الشريف بكنج مريوط بحري السكة الحديد وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ممارسة النشاط بدون ترخيص، وأيضا مركز تويوتا للصيانه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لممارسة نشاط بدون ترخيص، ومركز موبيل لغيار الزيوت وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ممارسة نشاط بدون ترخيص.



