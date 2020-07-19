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محافظات

في حملات على مافيا البناء المخالف.. إزالة 9 عقارات بالإسكندرية

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:45 ص
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
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أحمد بسيوني
شنّت الأجهزة التنفيذية ووحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملات إزالة واسعة على عقارات مخالفة بمختلف أحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.

وفي حي الجمرك، برئاسة محمود شحاتة بريك، رئيس الحي، نفذت الأجهزة المعنية بالحي حملات واسعة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص.

وتم تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات التالية والكائنة بدائرة الجمرك، حيث تم إزالة العقار الكائن بـ 16 حارة البلقاء، والعقار الكائن ب ٦ شارع ابن عبد السلام، والعقار الكائن ب١٢ / ١٠ سيدي كظمان، والعقار الكائن ب ٤٧ تنظيم السيالة، والعقار الكائن ب ١٩ / ١٧ أبي حنيفة، والعقار الكائن ب ١٤ خطاباً.

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وفي حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، شن الحي حملة لازالة أعمدة الدور الارضي بعزبة كردون خورشيد، وتم تسليم الإزالة لمقاول الهدم لاستكمال الأعمال.

كما تمت إزالة أسوار عبارة عن حوائط لقطع من الأراضي بدون ترخيص بشارع عزبة الشامي بجوار مدرسة القدس وكذلك تم تسليم مقاول الهدم لاستكمال الأعمال. 

وأسفرت الحملة أيضًا عن التحفظ على عدد من ألواح الكليدنج لأعمال تشطيبات تشغل الرصيف العام بشارع مصطفي كامل بجوار تحسين الصحة وشركة إدفينا. 

وفي حي العامرية ثان، برئاسة محمد هنداوي، رئيس الحي، استهدفت الحملة هدم دور أرضى بمنطقة الناصرية القديمة خلف شركة ايفريدى على مساحة 100م2، كما تم فك شده خشبية لدور أرضى بنجع أبو دومه وتم التحفظ على 5 ألواح خشب ولوح خشب بونت.

ولا تزال الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق أحياء المحافظة لاستعادة الانضباط وفرض القانون.

وقد شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يأتي هذا تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية.
في حملات على مافيا البناء المخالف.. إزالة 9 عقارات بالإسكندرية
في حملات على مافيا البناء المخالف.. إزالة 9 عقارات بالإسكندرية
في حملات على مافيا البناء المخالف.. إزالة 9 عقارات بالإسكندرية
في حملات على مافيا البناء المخالف.. إزالة 9 عقارات بالإسكندرية
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