لمساندة جهود الدولة .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة تحليل كورونا بـ سموحة





جاء ذلك في حضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل نبيل عبد السلام عميد كلية الطب، والدكتور تامر عبد الله المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.





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وأشار رئيس الجامعة إلى أن إنشاء هذه الوحدة بإدارة المستشفيات الجامعية يأتي إيمانًا من الجامعة بدورها في خدمة المجتمع، وضرورة مساندة الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا





وأوضح أن المعمل سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين وأخذ المسحات من المواطنين الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمسافرين.



