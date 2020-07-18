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تعليم

لمساندة جهود الدولة .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة تحليل كورونا بـ سموحة

السبت 18/يوليه/2020 - 06:21 م
رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة تحليل كورونا بـ سموحة
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أحمد بسيوني
تفقد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، وحدة تحاليل كورونا، وذلك بالمستشفى الرئيسي الجامعي بسموحة، تمهيدًا لافتتاحها للجمهور قريبًا.  

جاء ذلك في حضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل نبيل عبد السلام عميد كلية الطب، والدكتور تامر عبد الله المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

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وأشار رئيس الجامعة إلى أن إنشاء هذه الوحدة بإدارة المستشفيات الجامعية يأتي إيمانًا من الجامعة بدورها في خدمة المجتمع، وضرورة مساندة الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن المعمل سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين وأخذ المسحات من المواطنين الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمسافرين.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة العمل على سرعة إصدار النتائج والتيسير على المواطنين من محافظة الإسكندرية والمحافظات الاخرى من خلال تحسين جودة مستوى الخدمات التي ستقدم من خلال المعمل الجديد.
لمساندة جهود الدولة .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة تحليل كورونا بـ سموحة
لمساندة جهود الدولة .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة تحليل كورونا بـ سموحة
لمساندة جهود الدولة .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة تحليل كورونا بـ سموحة
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