بعد غلق باب الترشح.. 72 مرشحًا و3 قوائم لانتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية

تقدم 17 مرشحًا اليوم السبت إلى لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ليصبح إجمالي المرشحين إلى 72 مرشحًا في آخر أيام قبول أوراق الترشح





كما تقدمت اليوم السبت قائمتين هما القائمة المصرية تحيا مصر، وقائمة الاتحاد، ليصبح إجمالي القوائم ثلاثة قوائم بعد تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر.





تضم القائمة 15 مرشحًا، سبعة من الإسكندرية، وسبعة من البحيرة، ومرشح من مطروح.





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وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف المشد أن باب التقديم أغلق اليوم في تمام الساعة ظهرًا، ونحن الآن في مرحلة ترتيب الرموز، والقوائم، وبعدها يفتح باب الطعون لمدة 24 ساعة.



