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محافظات

بعد شكوى مواطنة.. إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية تغرم أحد الكافيهات

السبت 18/يوليه/2020 - 10:26 م
اللواء جمال رشاد
اللواء جمال رشاد
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أحمد بسيوني
غرمت الادارة المركزية للسياحة والمصايف أحد المقاهي بمنطقة سيدي جابر بعد شكوى من سوء المعاملة من إحدى الرواد لضمان عدم تكرار الواقعة.

قالت الإدارة في بيان اليوم السبت إن مواطنة اشتكت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من سوء المعاملة بأحد الكافيهات التي تخضع لرقابة واشراف الادارة المركزية للسياحة والمصايف.

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وبعد إطلاع اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الشكوى، تم التواصل مع الشاكية وتحديد موعد معها داخل الكافيه بحضور  محمد طلحة مدير عام الادارة العامة للسياحة ومجموعة من مفتشي السياحة.

وتم مواجهه المدير المسئول بالشكوى ولم ينكر بل قدم كامل الاعتذار للشاكية ووعد بتقديم اعتذار على صفحته وعدم تكرار ذلك الفعل مرة أخرى، وقد تم فرض غرامة مالية على المنشأة لضمان عدم تكرار ذلك.

وناشدت إدارة المصايف المواطنين بعدم التهاون في حقوقهم والتمسك بها وتقديم الشكوى على أرقام الشكاوى أو علي بريد صفحة الادارة حتي لا تتكرر تلك الواقعة مرة أخرى.

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