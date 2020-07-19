طلاب الثانوية بالإسكندرية ينتظرون بدء امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

توافد 47180 طالبًا من طلاب الثانوية العامة على 146 لجنة منذ الثامنة صباح اليوم، الأحد، استعدادًا لأداء امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة (لطلاب علمي علوم)، والتفاضل والتكامل (لطلاب علمي رياضة)، وعلم النفس (لطلاب أدبي) وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.









وارتدى الطلاب الكمامات أثناء دخولهم المدارس، وقام المدرسون بقياس درجات حرارة جميع الطلاب قبل دخولهم إلى المدارس، وبعد ذلك تم تسليمهم أدوات التعقيم.









وتم إنشاء شوادر ومظلات أمام المدارس حماية للطلاب أثناء الدخول، ولوحظ غياب ظاهرة تواجد أولياء الأمور وزحامهم أمام المدارس بصورة كبيرة.









وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، منذ فجر اليوم، وصول صناديق الأسئلة، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 وسط حراسة مشددة من قوات وزارة الداخلية.









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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي يمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم قبل بدء الامتحان.









وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي:





- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا.





- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.





- ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة بالبحث عن أجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الإلكتروني (ويتم هذا التفتيش 3 مرات).





- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.





- يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.





- يوقع كل طالب في كشف استلام أدوات التعقيم.





- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.





يذكر أن محافظة الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.





وصرح محافظ الإسكندرية بأن التجمع والاحتشاد مرفوض تماما، والدولة المصرية كانت حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مشددا على عدم السماح بأي تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم، والمساعدة على أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.



