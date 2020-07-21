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أخبار البلد

من بينهم 4 من أصحاب الهمم.. تعيين 9 شباب.. وصرف 25 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد 9 من الشباب من بينهم 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادة القيد " كعب العمل" المرتدة المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذي وصل عددهم 173 شابًا.

تلقي وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من أحمد طليب ،  مدير المديرية أوضح فيه أنه تم خلال يونيو الماضي صرف 25 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية لنحو 9 من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة داخل المديرية.

وقال: إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على  196 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء  في هذا الخصوص.

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