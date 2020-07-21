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أخبار العالم

الشاباك يعلن اعتقال خلية بالضفة الغربية خططت لأسر جنود إسرائيليين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:06 م
سمر صالح
أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، عن إحباط مخطط لخلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زعم أنها كانت تستهدف تنفيذ عمليات في الضفة الغربية وفق ما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية.

 
وأكد الشاباك أن الخلية كانت تعمل تحت ستار منظمة مدنية وتتلقى دعما من حزب الله وإيران لتمويل وتدريب عناصرها.


وأوضح أن نشاط الخلية جرى اكتشافه بعد استجواب أحد أعضاء الخلية يُدعى يزن أبو صلاح 23 عاما وبعد التحقيق معه اعترف أنه يخطط لشن عمليات خطيرة ومتنوعة.

 
وأشار الشاباك إلى أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عملية واختطاف جنود في منطقة عين بوبين بالضفة.
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