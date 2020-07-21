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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد .. وزيرة الصحة توجه بعلاج مسن على المعاش عند استشاري عيون

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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سيد احمد
استجاب مجلس الوزراء لشكوى نشرها موقع "صدي البلد" الاخباري لأحد المواطنين يدعى فوزي فهمي محمد غنيم مسن ، لإجراء جراحة بعينه لإنقاذه من العمى.


و صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل مع د فوزي فهمي وعرض التقارير الطبية الخاصة بالمواطن المذكور على استشاريي أمراض العيون والرمد بالمعهد القومي للرمد بناء على طلبه و تيسيرا عليه تمهيدا لوضع بروتوكول العلاج اللازم له ومتابعة إجراءات العلاج حيث تم تحديد موعد الثلاثاء القادم لاستقباله ومناظرة حالته.


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وأشار مجاهد الي تشديد القيادة السياسية على سرعه الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات كما أكد على أنه يتم تقديم تقرير يومي بالحالات لوزيرة الصحة والتي تتابعها بنفسها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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