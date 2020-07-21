استجابة لـ صدى البلد .. وزيرة الصحة توجه بعلاج مسن على المعاش عند استشاري عيون









و صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل مع د فوزي فهمي وعرض التقارير الطبية الخاصة بالمواطن المذكور على استشاريي أمراض العيون والرمد بالمعهد القومي للرمد بناء على طلبه و تيسيرا عليه تمهيدا لوضع بروتوكول العلاج اللازم له ومتابعة إجراءات العلاج حيث تم تحديد موعد الثلاثاء القادم لاستقباله ومناظرة حالته.









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وأشار مجاهد الي تشديد القيادة السياسية على سرعه الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات كما أكد على أنه يتم تقديم تقرير يومي بالحالات لوزيرة الصحة والتي تتابعها بنفسها.





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استجاب مجلس الوزراء لشكوى نشرها موقع "صدي البلد" الاخباري لأحد المواطنين يدعى فوزي فهمي محمد غنيم مسن ، لإجراء جراحة بعينه لإنقاذه من العمى.