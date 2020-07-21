AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

محافظ الإسكندرية: نحرر محاضر ضد من يذهبون لشاطئ النخيل رغم حالات الغرق

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:30 م
شاطئ النخيل
شاطئ النخيل
Advertisements
فريدة محمد
حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، من إصرار بعض المواطنين على الذهاب لشاطئ النخيل رغم حالات الغرق التي حدثت مؤخرا، مضيفا: "يتجاهلون قرار الحكومة التي منعت السباحة في هذه المنطقة لأسباب متعددة  منها كثرة حالات الغرق التي يتعرض لها رواد المكان".

وقال اللواء الشريف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية ، أن شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية تسبب فى حالات غرق كثير خلال السنوات الماضية وقال بعد عام 2011  تم ازالة البوابات بحكم المحكمة بسبب خلاف بين  جمعية 6 أكتوبر وشركة المقاولين " الأمر الذي أثر سلبا على القرية كاملة.

وأشار اللواء الشريف، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني " بعد ذلك كثرت المباني المخالفة وحدث تكدس سكاني غير عادي تسبب في مشكلات كثيرة وبعد ذلك حدث تدني في الخدمات الخاصة بالشاطئ و استمرت حالات الغرق.

وقال اللواء الشريف: " عام 2019 حدث تنسيق مع الجمعية لزيادة المنقذين و الغواصين و ادوات الانقاذ موضحا ان بعد ازمة فيروس كورونا المستجد تم إغلاق 61 شاطئا و 43 قرية خاصة

وأضاف اللواء الشريف " شاطئ النخيل مغلق بقرار من رئيس الوزراء موضحا انه لا يوجد به اي غواصين او منقذين في الوقت الذي ينزل فيه المواطنين الساعة الثانية صباحا.

وقال ان واقعة الغرق الاخيرة تمت الساعة 4 و نصف صباحا وتم الابلاغ الساعة الخامسة والثلث ووصلت عدد الحالات ل 11 حالة و اضاف " جميع الجثامين خرجوا و تبقي شاب في سن ال 13 عام  و اضاف " من المنطقي ان تظهر جثته بعد ثلاثة ايام و التي يعقبها انتفاخ الجثة .

و اضاف اللواء الشريف " 12 يوم على على غرق الجثمان ولم يخرج رغم جهود الغواصين حيث تم الاستعانة بمجموعات و ارسل مركز الغوص مجموعات من الغواصين و تحدث بعضهم عن صعوبات بسبب " مشكلات المد و الجذر و الدوامات".

وقال اللواء الشريف " إنه رغم البحث عن حالة الغارق الذي لم يتم العثور على جثته حتى الان وجدنا اسرة  اخرى تنزل على الشاطئ الساعة الثانية صباحا و اضاف " نحرر محاضر للمخالفين "  لكن لابد ان يشارك المواطنين بالوعي و اذا كانت الدولة تتحمل مسئولية 80% على المواطن ان يتحمل المسئوليو بنسبة 20% لمساعدة الدولة.

وتابع اللواء الشريف: وجدنا اطفال على الشاطئ ولا يمكن ان نحرر لهم محضر لانهم اطفال و لكن نقوم بتوعيتهم حتى لا يفقدوا حياتهم .

وحول الاسباب الفنية التي تؤدي لغرق المواطنين قال اللواء الشريف " نحتاج لدعوة كافة المتخصصين في هذا المجال بجانب المكاتب الاستشارية وعقد لقاء للتوصل لتوصيات و تطبيقها في حضور جميع الجهات التنفيذية بما في ذلك القوات البحرية "
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشاطئ مغلق بقرار الحكومة.. مفاجأة حول غرق 11 مواطنا بشاطئ النخيل..فيديو

بعد غرق 11 شابا ... محافظ الإسكندرية: استخرجنا 9 جثامين من ضحايا شاطئ النخيل

رايحين للموت برجليهم.. محافظ الإسكندرية يكشف أسباب ارتفاع حالات الغرق بشاطئ النخيل

شاطئ الموت.. القصة الكاملة لغرق 11 شخصًا بمثلث الشيطان بالإسكندرية

لإخراج طفل غريق من شاطئ النخيل.. محافظ الإسكندرية يوجه بحشد قوات الإنقاذ البحري

محافظ الإسكندرية: الأجهزة المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال جثمان الطفل الغريق

ترشيحاتنا

أسرع حيلة للتخلص من انسداد البالوعة

ستاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك بنهائيات أبطال إفريقيا

التعليم : ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2020 .. بعد العيد

رسالة خطية من أمير الكويت إلى أردوغان

بعد إطلالتها الشبابية بالشورت.. تعرف على عمر سوسن بدر

قبل العيد.. 5 محظورات قبل شراء وتخزين اللحم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

عدوى نادرة من الحرب العالمية الأولى تعاود الظهور في ولاية أمريكية.. ما القصة؟

بعد إطلالتها الشبابية بالشورت.. تعرف على عمر سوسن بدر