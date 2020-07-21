محافظ الإسكندرية: نحرر محاضر ضد من يذهبون لشاطئ النخيل رغم حالات الغرق





وقال اللواء الشريف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية ، أن شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية تسبب فى حالات غرق كثير خلال السنوات الماضية وقال بعد عام 2011 تم ازالة البوابات بحكم المحكمة بسبب خلاف بين جمعية 6 أكتوبر وشركة المقاولين " الأمر الذي أثر سلبا على القرية كاملة.





وأشار اللواء الشريف، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني " بعد ذلك كثرت المباني المخالفة وحدث تكدس سكاني غير عادي تسبب في مشكلات كثيرة وبعد ذلك حدث تدني في الخدمات الخاصة بالشاطئ و استمرت حالات الغرق.





وقال اللواء الشريف: " عام 2019 حدث تنسيق مع الجمعية لزيادة المنقذين و الغواصين و ادوات الانقاذ موضحا ان بعد ازمة فيروس كورونا المستجد تم إغلاق 61 شاطئا و 43 قرية خاصة







وأضاف اللواء الشريف " شاطئ النخيل مغلق بقرار من رئيس الوزراء موضحا انه لا يوجد به اي غواصين او منقذين في الوقت الذي ينزل فيه المواطنين الساعة الثانية صباحا.







و اضاف اللواء الشريف " 12 يوم على على غرق الجثمان ولم يخرج رغم جهود الغواصين حيث تم الاستعانة بمجموعات و ارسل مركز الغوص مجموعات من الغواصين و تحدث بعضهم عن صعوبات بسبب " مشكلات المد و الجذر و الدوامات".

وقال اللواء الشريف " إنه رغم البحث عن حالة الغارق الذي لم يتم العثور على جثته حتى الان وجدنا اسرة اخرى تنزل على الشاطئ الساعة الثانية صباحا و اضاف " نحرر محاضر للمخالفين " لكن لابد ان يشارك المواطنين بالوعي و اذا كانت الدولة تتحمل مسئولية 80% على المواطن ان يتحمل المسئوليو بنسبة 20% لمساعدة الدولة.

وتابع اللواء الشريف: وجدنا اطفال على الشاطئ ولا يمكن ان نحرر لهم محضر لانهم اطفال و لكن نقوم بتوعيتهم حتى لا يفقدوا حياتهم .

وحول الاسباب الفنية التي تؤدي لغرق المواطنين قال اللواء الشريف " نحتاج لدعوة كافة المتخصصين في هذا المجال بجانب المكاتب الاستشارية وعقد لقاء للتوصل لتوصيات و تطبيقها في حضور جميع الجهات التنفيذية بما في ذلك القوات البحرية " وتابع اللواء الشريف: وجدنا اطفال على الشاطئ ولا يمكن ان نحرر لهم محضر لانهم اطفال و لكن نقوم بتوعيتهم حتى لا يفقدوا حياتهم .

حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، من إصرار بعض المواطنين على الذهاب لشاطئ النخيل رغم حالات الغرق التي حدثت مؤخرا، مضيفا: "يتجاهلون قرار الحكومة التي منعت السباحة في هذه المنطقة لأسباب متعددة منها كثرة حالات الغرق التي يتعرض لها رواد المكان".وقال ان واقعة الغرق الاخيرة تمت الساعة 4 و نصف صباحا وتم الابلاغ الساعة الخامسة والثلث ووصلت عدد الحالات ل 11 حالة و اضاف " جميع الجثامين خرجوا و تبقي شاب في سن ال 13 عام و اضاف " من المنطقي ان تظهر جثته بعد ثلاثة ايام و التي يعقبها انتفاخ الجثة .