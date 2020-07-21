نجوى فؤاد تستعيد ذكريات شبابها بصورة على انستجرام

شاركت الفنانة نجوى فؤاد جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.





وظهرت نجوى فؤاد في الصورة بإطلالة جذابة وهي في فترة شبابها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





كانت آخر أعمال نجوى فؤاد "مسلسل بدل الحدوتة 3" والذى ظهرت ضمن أحداثه كضيف شرف، وقامت ببطولته دنيا سمير غانم وأحمد رزق ومحمد سلام وهشام ماجد.



