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أخبار البلد

لإعداد كوادر قوية بسوق العمل الدوائي.. هيئة الدواء: تعاون علمي مع 4 جامعات مصرية في مجال التدريب

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:20 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تقديم الهيئة ممثلة في مركز المعلومات الدوائية بقطاع الرعاية الصيدلية، التعاون العلمي في مجال التدريب لطلبة كليات الصيدلة بأربع جامعات مصرية ممثلة في "جامعة الإسكندرية، جامعة المنوفية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، جامعة مدينة السادات". 

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء"، أن هذا التعاون جاء في إطار حرص الهيئة على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمة الصيدلية، وانطلاقا من دور الهيئة المنوط بتطوير مفاهيم التوعية والتثقيف الدوائي لدى مقدمي الخدمة الصيدلية، ولكون مركز المعلومات الدوائية بقطاع الرعاية الصيدلية، هو المركز الوطني الرسمي المعني بنشر الوعي عن المستحضرات الصيدلية والإستخدام الأمثل لها بناء على الأدلة العلمية الصحيحة والمحدثة لكل من مقدمي الرعاية الصحية والمريض على حد سواء.

وأضافت هيئة الدواء أن مركز المعلومات الدوائية سوف يقوم بتدريب طلاب كليات الصيدلة في الجامعات الأربع سالفة الذكر، من خلال عقد عدة محاضرات وورش عمل حول " تطوير مهارات البحث عن المعلومات الدقيقة والمحدثة، الاهتمام بتوثيق الأدلة العلمية، التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، تعميق مفهومي الاستخدام الأمثل والآمن للمستحضرات الصيدلية".

وأوضحت الهيئة أن المحاضرات وورش العمل سوف تعقد حاليًا من خلال تقنية الفيديو كونفرنس نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر حضور 600 طالب من الأربع جامعات، بواقع 150 طالب من كل جامعة.

من جانبه أشار الدكتور على الغمراوي المتحدث الإعلامي لهيئة الدواء، إلى أن هذه الفاعليات تأتي تمهيدا لتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين هيئة الدواء المصرية ومختلف الجامعات والجهات البحثية والجهات المعنية بتقديم الخدمات الصيدلية.

وأوضح أن الهدف من توقيع تلك البروتوكولات هو حرص الهيئة على الاسهام بشكل فعال في مجال إعداد كوادر قادرة على القيام بمهام مراكز المعلومات الدوائية تكون إضافة قوية إلى سوق العمل الدوائي بما يضمن حصول المريض على علاج آمن وفعال مبني على الدلائل العلمية الصحيحة والمحدثة، وهو ما يتسق مع السياسات التي تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تطبيقها بمجال الدواء في مصر.
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