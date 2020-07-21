الغايات القومية لمركزنا nvd





في وقت غاية في الاستثنائية، تمر فيه البلاد بتحديات خطيرة جدا، يزيد تعقدها تزامنها مع بعضها وإلحاحها الشديد على الأمن القومى المصري، كان لزاما علينا في المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية #nvd ، أن نساند الدولة المصرية، التى أصرت على أن تكمل طريقها رغم كل هذه التحديات الصعبة، وتنفذ أجندتها للتطوير السياسي والديمقراطي، من خلال بدء إنتخابات مجلس الشيوخ المستجد.





الوضع جد خطير على كل المستويات، الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية والصحية، لكن من الضرورى أن يتم إجراء عدة انتخابات متتالية، من مجلس شيوخ ومجلس نواب ومحليات، وللمساهمة في تحقيق هذه الغاية القومية وتوابعها الداعمة للدولة المصرية والجبهة الداخلية، أطلق مركزنا الإن ڤي دى، بقيادة الوكيل محمد عبد المقصود، رئيس المركز، دورة شاملة في كل ملفات الاستعداد والتأهيل للانتخابات، موجهة للناخبين والمرشحين وحتى الجهة الإدارية.





وتعرضت الدورة لكل الملفات المباشرة وغير المباشرة، فضمت النظم السياسية بشرح مبسط، وأهداف الأمن القومى المصري التى تتحقق من وراء هذه الانتخابات وغيرها، وخطة حماية الناخبين والمرشحين والقضاة والإداريين من أجواء الكورونا والإرهاب، وكيفية تكوين فريق عمل محترف، وطريقة تشكيل حملة إنتخابية ناجحة، وتعريف كامل بصلاحيات مجلس الشيوخ الجديد، الذي لا يعرفها الكثيرون، ويتصورونه عودة تقليدية لمجلس الشورى، وشرح وافي من كل النواحى لمعنى الولاء والانتماء الذي أراد المتاجرون بالدين ضربه في مقتل، والدور المأمول للمصريين في الخارج، إتساقا مع تقييم التجربة الأولى.





وأطلقت حلقات الدورة التى حاضر فيها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، عبر الموقع الإلكتروني لمركزنا، nvdeg.org ، وقناته على اليوتيوب وحساباته على الفيس بوك وتويتر ، وأيضا تم إطلاقها وإجراء مناقشات حولها عبر تطبيق الزووم كلاود، وحققت رواجا ملحوظا، خاصة إنها كانت الدورة الأولى من نوعها في المشهد المصري العام كله، ولأنها كانت محملة بالرسائل المختلفة في كل الملفات المتماسة بشكل مباشر وغير مباشر مع الحدث.





على سبيل المثال لا الحصر، كانت كلمة الوكيل محمد عبد المقصود رئيس المركز، عن رسائل الأمن القومى المصري من هذه الانتخابات، وأسباب الإصرار عليها رغم دقة التوقيت، والغاية القومية الملحة من ذلك، ودور الدولة المصرية والجبهة الداخلية في هذا الحدث المهم جدا.





وتعرضت أستاذة حنان البدرى أمين تحالف المصريين في أمريكا الشمالية، إلى ضرورة إستحداث آلية لتصويت المصريين في الخارج تسهل عليهم التنقل خاصة في زمن كورونا، وكيفية زيادة التواصل مع القامات الكبيرة والخبرات العلمية والاقتصادية من المصريين بالخارجين، خاصة إنهم راغبين في التعاون مع الدولة الأم .. وتعرض الشيخ أحمد ترك لدحض الفكرة التى روج لها المتاجرون بالأديان، أن الوطنية من الكفر، مشددا على أن إنهيار الدين من إنهيار الوطن .. واستعرض الدكتور أحمد حبيب الطرق المختلفة لتكوين فريق عمل ناجح، مؤكدا أن شباب بلا رؤية ولا قائد ولا خبرة، لن يحقق أى شئ، ومن المهم التواصل بين الأجيال.





وتعرض اللواء دكتور محمد بهاء للجوانب المختلفة في النظم والعلوم السياسية المسهلة على الناخبين والمرشحين معا، وفند الدكتور محمد طلعت الصلاحيات المختلفة لمجلس الشيوخ، وحسم الجدل حول فكرة إمكانية الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ، وقال إنه من الممكن أن يترشح عضو مجلس النواب للشيوخ والعكس، على أن يستقيل من المجلس بعد نجاحه في الوصول لعضوية الآخر، فلا يجوز الجمع بين العضوتين.





ومن المنتظر أن تستمر مثل هذه الدورات التأهيلية والتبصيرية، بالإضافة لورش عمل في ملفات عديدة، تتعلق بكل ملفات الأمن القومى المصري، الداخلية والخارجية، حيث لدى المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية، خمس أذرع مختلفة في الدراسات والتحليلات والتقديرات في خمس ميادين منوعة، هم، وحدة الدراسات الإسرائيلية، ووحدة الدراسات الإفريقية، ووحدة الدراسات التركية، ووحدة الدراسات الإيرانية، بالإضافة لوحدة التميز المؤسسة والتدريب.





وحتى قبل الإنطلاق الرسمى لأعمال مركزنا #nvd ، كانت هناك إنتاجات منوعة، منذ أن كان مجرد فكرة على يد العلامة الأستاذ دكتور إبراهيم البحراوي خبير الفكر الصهيونى الشهير، رحمه الله، والوكيل محمد عبد المقصود، والوكيل نادر الأعسر، والأستاذ دكتور طارق فهمى، والأستاذ دكتور هدى درويش، والأستاذ دكتور أشرف الشرقاوى .. وأفتخر أنى كنت بين هذه الباقة بين العلماء والخبراء الكبار .. واعتذر بالطبع، لو نسيت أسما ما، لأن المركز يضم قامات كبيرة، ومنتداه يضم قامات أكبر وأكثر تنوعا، وباحثين من جيل الوسط والشباب، في تواصل غير تقليدى، والهدف الأساسي، هو أن يتم تفريخ باحثين جدد في عدة ملفات غائبة بشكل أو آخر عن المشهد، على أهميتها، في السياقات التى نتعرض لها بشكل مباشر، أو غيرها.



