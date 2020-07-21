AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإمارات دبي الوطني يقود دبي للصعود.. والبورصة المصرية تواصل مكاسبها

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:18 م
بورصة دبي
بورصة دبي
Advertisements
رويترز

صعدت بورصة دبي يوم الثلاثاء بفضل مكاسب لسهم الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بعد حصوله على موافقة الهيئات التنظيمية على زيادة سقف الملكية الأجنبية.

وتقدم مؤشر دبي 1.1 بالمئة في حين قفز سهم الإمارات دبي الوطني 5.9 بالمئة بعد يوم من الحصول على موافقة علي رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 40 بالمئة من 20 بالمئة.

اقرأ أيضا:
وفي الجلسة السابقة، انخفض السهم 1.9 بالمئة بفعل هبوط بنسبة 58 بالمئة في أرباح الربع الثاني بعدما جنب أكثر من 1.1 مليار دولار منذ بداية العام لتغطية قروض رديئة متوقعة بسبب أزمة كورونا.

وفي البورصة المصرية، زاد مؤشر أسهم الشركات الكبيرة 1.7 المئة استمرارا لمكاسب الجلسة السابقة وصعد 22 سهما من بين 30 سهما على المؤشر.
وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 2.4 بالمئة.

ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتف‭‭‭‬‬‬‬قا يوم الاثنين على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا وتفادي التصعيد بين القوات المتقاتلة هناك.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 بالمئة وكسب سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وسهم سابك واحدا بالمئة.

وتقدم سهم اتحاد اتصالات 2.6 بالمئة بينما صعد سهم بحري 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركتان عن زيادة في ربح الربع الثاني.

وكان المؤشر السعودي قد أغلق منخفضا في الجلسة السابقة عقب أنباء دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى بسبب التهاب في المرارة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 1.7 بالمئة.

وحد من المكاسب هبوط سهم مجموعة اتصالات قبل اجتماع مجلس الإدارة لإقرار نتائج الربع الثاني.

في قطر، زاد المؤشر 0.3 بالمئة مدعوما بمكاسب 2.5 في المئة لسهم صناعات قطر.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصات الشرق الأوسط ترتفع بدعم صعود عالمي وزيادة أسعار النفط

بورصة أبو ظبي تسجل أداء يفوق سائر بورصات المنطقة والسعودية تتراجع

بورصة دبي ترتفع بفضل تخفيف آخر لإجراءات العزل.. والسعودية تتراجع

دبي تتفوق على بورصات الخليج .. ومصر تواصل المكاسب

أسهم البنوك والقطاع العقاري تدعم الإمارات.. وبورصة مصر تهبط

بعد توقعات متشائمة لصندوق النقد.. تراجع معظم بورصات الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

صالح جمعة لـ كهربا: كفاية كدب بقا إحنا لسه على الصبح.. والأخير يرد

بعد خناقة الساحل.. اعرف الفرق بين البكيني والبوركيني

وفقا لتوجيهات الرئيس.. صرف معاشات أغسطس الخميس القادم

شكري لنظيره الروسي: التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين إلى ليبيا

كامل الأوصاف.. مدرب الأهلي السابق يتغزل في صفقة طاهر محمد طاهر

أفضل الأدعية في العشر الأوائل من ذي الحجة.. داوم عليها من مغرب اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة كفاح .. بائعة التين الشوكي تروي تفاصيل يومها : بحلم بشقة لأسرتي .. فيديو

هيونداي تطرح توسان 2021 hyundai tucson الجديدة في مصر .. صور

مناعة مزدوجة.. كل ما تريد معرفته حول لقاح أكسفورد لعلاج كورونا