الإمارات دبي الوطني يقود دبي للصعود.. والبورصة المصرية تواصل مكاسبها

صعدت بورصة دبي يوم الثلاثاء بفضل مكاسب لسهم الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بعد حصوله على موافقة الهيئات التنظيمية على زيادة سقف الملكية الأجنبية.
وتقدم مؤشر دبي 1.1 بالمئة في حين قفز سهم الإمارات دبي الوطني 5.9 بالمئة بعد يوم من الحصول على موافقة علي رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 40 بالمئة من 20 بالمئة.
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وفي البورصة المصرية، زاد مؤشر أسهم الشركات الكبيرة 1.7 المئة استمرارا لمكاسب الجلسة السابقة وصعد 22 سهما من بين 30 سهما على المؤشر.
وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 2.4 بالمئة.
ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا يوم الاثنين على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا وتفادي التصعيد بين القوات المتقاتلة هناك.
وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 بالمئة وكسب سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وسهم سابك واحدا بالمئة.
وتقدم سهم اتحاد اتصالات 2.6 بالمئة بينما صعد سهم بحري 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركتان عن زيادة في ربح الربع الثاني.
وكان المؤشر السعودي قد أغلق منخفضا في الجلسة السابقة عقب أنباء دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى بسبب التهاب في المرارة.
وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 1.7 بالمئة.
وحد من المكاسب هبوط سهم مجموعة اتصالات قبل اجتماع مجلس الإدارة لإقرار نتائج الربع الثاني.
في قطر، زاد المؤشر 0.3 بالمئة مدعوما بمكاسب 2.5 في المئة لسهم صناعات قطر.