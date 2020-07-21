وزير الخارجية الأمريكي: نأمل فى اتفاق سريع للتجارة الحرة مع يريطانيا.. فيديو

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء زيارة إلى لندن أن الولايات المتحدة وبريطانيا ما زال أمامهما المزيد من العمل بشأن اتفاقية للتجارة الحرة .





وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني أنه يأمل بأن البلدان من إتمام تلك الإتفاقية في المستقبل القريب.





وتابع وزير الخارجية الأمريكي أنه "من المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر ، التركيز الأساسي والشركات المتحدة هو أن نرى أننا يمكننا تحقيق تقدم في هذا وإتمامه بأسرع ما يمكن."





هنأ بومبيو بريطانيا على حظر معدات شركة هواوي الصينية في شبكتها للإتصالات، وقال "أظن أن المملكة المتحدة التي تصدر قرارا صائبا".







