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رياضة

شيكابالا يهنئ عبد الله بكري بعيد ميلاده .. شاهد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
هنأ محمود عبد الرازق شيكابالا لعب نادي الزمالك صديقه عبد الله بكري لاعب فريق بيراميدز بعيد ميلاده.

ونشر شيكابالا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع عبد الله بكري لاعب بيراميدز وعلق عليها قائلا " كل سنة وانت طيب"

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

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