هيكل: ماسبيرو رمز الإعلام المصري والعربي وبيع تراثه خطأ كبير.. فيديو

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن ماسبيرو رمز الإعلام المصري والعربي، والإعلام الرسمي للدولة ممثل في الهيئة الوطنية للإعلام يثق فيه المواطن المصري رغم الكبوات التي تعرض لها .





وأضاف أسامة هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن هناك خبرات فنية وإعلامية وهندسة إذاعية وخبرات مهنية فريدة داخل ماسبيرو .





وتابع أسامة هيكل:" أعظم مذيعي الإعلام العربي متواجدون في ماسبيرو، و ماسبيرو هو الجهة الإعلامية الوحيدة التي لديها أكواد ولديه كود مهني وأخلاقي وملابس".





ولفت أسامة هيكل :" ماسبيرو به إمكانات مكبوته مثل الألماس".



