اللواء جمال عوض: 18 مليون مواطن ستكون معاشاتهم متاحة الخميس المقبل

كشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومي للتأمينات الاجتماعية، أن 18 مليون مواطن سيكون متاح معاشهم يوم الخميس المقبل.





وأضاف عوض ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن خطة الصرف من الهيئة القومية للتأمين ومكاتب البريد المصري، لافتا إلى أنه بداية من الخميس المقبل مكاتب الهيئة ستعمل بشكل استثنائي لصرف المعاشات.





وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومي للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم اتاحة صرف المعاشات بماكينات الصرف الألي، مشيرا إلى أن 1500 مكتب بريد سيتم فتحهم بشكل استثنائي لصرف المعاشات.











