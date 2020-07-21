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فن

شاهد .. أول ظهور لـ زوجة أحمد الفيشاوي الألمانية مع طليقته هند الحناوي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج
نشرت هند الحناوي طليقة احمد الفيشاوي عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت فيها مع ابنتها لينا احمد الفيشاوي.

وظهرت ايضا زوجة الفيشاوي الالمانية دنيس ولمان التي رفعت دعوى اثبات نسب طفل احمد الفيشاوي تيتوس والذي تواجد معها أيضا في الصور.

وكان قد  أعلن الفنان أحمد الفيشاوى أنه كسب أهم قضية أمام طليقته هند الحناوى ونشر صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " . 

وعلق الفيشاوى قائلا " كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي بفضل ربنا ومجهود أستاذة سناء لاحظي وأستاذ يوسف الفايز .. شكرا".

الجدير بالذكر أن محكمة الأسرة أصدرت حكمًا بإلزام الفيشاوى بدفع مبلغ 23 ألف جنيه إسترليني أجر مسكن لابنته لينا وهو الحكم الذى استأنف عليه الفيشاوى.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، أمرت بتأييد الحكم الصادر حق الفنان أحمد الفيشاوي،  بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.

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