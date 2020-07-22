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سيارات

رسميا .. بدء إنتاج بنتلي بنتايجا 2021 .. صور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة بنتلي رسميًا عن بدء تصنيع سيارة بنتايجا 2021 في مصنعها في المملكة المتحدة، بعد أن كشفت بنتلي مؤخرًا عن بنتايجا 2021 بتحديثات منتصف العمر بترقيات تصميمية أنيقة لتصبح أكثر فخامة.


وبعد الإعلان عن بدء إنتاج بنتايجا ، هذا يعنى انه سيتواجد عاملين داخل المصنع فى ظل مكافحة الفيروس التاجي فيروس كورونا كوفيد -19 ، لذلك قامت بنتلي بإعادة تصميم عدة مناطق في المصنع بهدف إبقاء العمال على مسافة تزيد عن متر من بعضهم البعض في جميع الأوقات.


كما أنها تحتفظ بجميع المناطق الأخرى على تطبيق سياسات تباعد الاجتماعى الصارمة بمسافة مترين على الأقل، بينما أصبحت أقنعة الوجه إلزامية لجميع العمال.


وقررت بنتلى أن المشترون الأوروبيون ، سيكونوا هم أول من يحصل على السيارة المحدثة، بعد ان اصبحت عمليات التسليم قريبًا جدا ، بالاضافة الى زيادة السعة الإنتاجية في مصنعها من 50% إلى 100% مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.


وأوضحت شركة بنتلى ان ستمر السيارة بـ 43 مرحلة تصنيع لضمان أن تكون الجودة النهائية لتوفير أفضل جودة ممكنة بسيارتها الجديدة ، حيث انه تم تكليف أكثر من 100 شخص بالعمل على خط إنتاجها .


أما تصميم السيارة ، فقد حصلت بنتايجا 2021 على واجهة أمامية معاد تصميمها، ومصابيح خلفية تشبه المستخدمة في كونتيننتال جي تي، وتصميم داخلي جديد يتكون من شاشة نظام ترفيهي مقاس 10.9 بوصة وعجلة قيادة ومقاعد جديدة.


وأكدت بنتلى أن قوة المحرك لم تتغير بعد ، حيث انها ستستمد قوتها من محرك V8.

رسميا .. بدء إنتاج بنتلي بنتايجا 2021 .. صور
رسميا .. بدء إنتاج بنتلي بنتايجا 2021 .. صور
رسميا .. بدء إنتاج بنتلي بنتايجا 2021 .. صور
رسميا .. بدء إنتاج بنتلي بنتايجا 2021 .. صور
رسميا .. بدء إنتاج بنتلي بنتايجا 2021 .. صور
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