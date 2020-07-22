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بين الناس

أهالى المنصورة يشكون الفوضى المرورية بسبب التكاتك

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد أحمد ، من سكان مدينة المنصورة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الفوضى المروية التى تتسبب بها التكاتك والتى تعمل على اقتطاع جزء كبير من حرم الطريق فى أحد الشوارع الرئيسية أمام  استاد المنصورة  لاستغلالها كأماكن انتظار، فضلا عن السير عكس الاتجاه .
 مطالبين بضرورة اليقظة المرورية والتعامل بحزم مع هذه التصرفات غير المسئولة والتى تعمل على عرقلة حركة المرور وتعريض المارة للخطر خاصة من كبار السن والأطفال .
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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