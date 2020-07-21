أحمد موسى: ارفع رأسك فوق أنت مصري وعندك جيش عظيم

عبر الإعلامي أحمد موسى ، عن عميق تقديره لتضحيات القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش يقدم بطولات يكتبها التاريخ بحروف من نور.





وقال أحمد موسى ، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، "ارفع رأسك فوق أنت مصري وعندك جيش عظيم، وكلنا الجيش المصري ووراء الجيش".





ووجه مقدم برنامج «على مسئوليتي»، حديثه للمصريين، قائلًا "أنت مصري محدش يقدر يكسرك أو يهزمك، والمخطط مش ارهاب بس لا كمان اعلام خائن في تركيا، وعندك خونة موجودين جوه البلد يدافعون عن الإرهابيين والجيش قتلهم وعقبال كل من يدافع عنهم".





وتابع "اللي يرفع السلاح على الجيش والشرطة لن نسكت له، وربنا يكرمهم ويحفظهم يارب وحلفين".



