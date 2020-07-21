بعد محاولة ترامب تشويه سمعته.. فوتشي: أنا واقعي بشأن أعداد كورونا

رد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فوتشي، على انتقادات البيت الأبيض له ومحاولة تشويه سمعته مع تفاقم الوضع بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقال فوتشي، إنه يعتبر نفسه "واقعيًا أكثر من كونه مقلقًا" بشأن الحديث عن الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا في البلاد.





جاء ذلك في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، عندما سأله المذيع جيك تابر عن وصف ترامب له بأنه شخص مثير للخوف.





وتأتي تعليقات فوتشي في أعقاب التوتر مع الرئيس ترامب وبذل البيت الأبيض جهود متضافرة لتشويه سمعته، بعد أن أصبح صريحًا بشكل متزايد والتحدث عن مخاوفه بعد إعادة فتح البلاد وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.



