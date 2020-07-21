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رياضة

خطة الزمالك لبناء استاد جديد وإنعاش خزينة النادي بـ 3 مليارات جنيه ..فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:57 م
استاد الزمالك
استاد الزمالك
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خطة القلعة البيضاء في تنفيذ مشروع استاد الزمالك الجديد في مدينة 6 أكتوبر. 

وقال أحمد مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن أول مشروع ستتم إقامته هو مستشفى للرياضيين، ونادٍ صحي لغير الأعضاء، وذلك سيدخل أرباحهم إلى خزينة نادي الزمالك. 

ومن المقرر أن ننشئ "مول" تجاريا وعددا من المحلات، وأيضا يدخل ربحها خزينة الزمالك لدعم صفقات النادي والمنشآت التي في حاجة إلى تجديد أو ترميم. 

وأشار إلى أنه بعد تسديد دفعة مقدمة لسنة 2021 من قيمة أرض استاد نادي الزمالك الجديد، أصبح في خزينة نادي الزمالك ما يعادل 3 مليارات جنيه.

وتابع "هذا المشروع سيزيد من قيمة الزمالك التسويقية عالمياََ، وهذا بسبب الحصول على مساحة شاسعة  قيمتها تزيد عن 3 مليارات جنيه". 

وأوضح "مشروع النادي الجديد سينفذ خلال سنتين فقط، ولكن الاستاد سيأخذ وقتا، والدراسة تقول بأن توقيت إنشائه ستكون خلال ٥ سنوات. 

واستطرد: اقتربنا من اكتمال الـ ٣٠٠٠ اشتراك لأعضاء جديدة في نادي الزمالك فرع اكتوبر وذلك بقيمة من 80 الى 100 ألف جنيه على حسب المؤهل الدراسي.

وصرح بأن العائد المادي من استاد نادي الزمالك الجديد متوقع بقيمة ٤ مليارات جنيه بعد التكلفة المقدرة بـ ثلاثة مليارات جنيه. 

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