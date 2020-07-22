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محافظات

ضابط و15 مجندًا.. أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن بالدقهلية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:26 ص
انقلاب سيارة قوات
انقلاب سيارة قوات امن بالدقهلية
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همت الحسينى
حصل موقع "صدى البلد" الإخباري، على أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن بمحافظة الدقهلية، على طريق طلخا- نبروه، مساء الثلاثاء.

وجاءت الأسماء كالتالي:

1- الرائد محمد منصور رزق، 45 عاما من المنصورة.

2- المجند مؤمن حسين على 21 عاما من الشرقية.

3- المجند محمود عبد المعطى طلبة زيدان 22 عاما من مركز سنمود بالغربية.

4- المجند ربيع حسن عيسى 22 عاما من المنيا.

5- المجند عبده عرفة عبد الحميد 20 عاما من صان الحجر بالشرقية.

6- المجند خالد أنور حسين 20 عاما من المنيا .

7- المجند محمد حسنى عبد اللطيف 20 عاما من بلبيس الشرقية.

8- المجند ابراهيم خالد عبد الرحمن 21 عاما من الشرقية.

9- المجند موسى محمود مرعى 21 عاما من الشرقية.

10- المجند محمد احمد محمد 21 عاما من كفر الشيخ.

11- المجند محمود محمد عبد الصبور 21 عاما من اسيوط.

12- المجند منتصر ناجى محمد23 عاما من بنى سويف.

13- المجند محمود معوض عبد الحميد21 عاما من الفيوم.

14- المجند إسلام احمد عبد الحميد21 عاما من الفيوم.

15- المجند احمد جمال عبد العزيز21 عاما من القليوبية.

16- المجند يوسف حماد يوسف21 عاما من المنيا.

وكان اللواء اللواء رأفت الفقي مدير الأمن، تلقى اخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة قوات أمن على طريق طلخا نبروه، على بعد ٢ كيلو متر من مفارق نبروه .

وانتقلت قوة من ادارة المرور ومركز شرطة نبروة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص؛ تبين إصابة ضابط برتبة رائد و 15  مجندا.

و تم نقلهم جميعا الى مستشفى الطوارئ بالمنصورة؛ لتلقي العلاج، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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