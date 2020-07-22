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فن

بعد ما أعاد نشر فيديو مهرجان باتون باليه.. حمو بيكا يشكر أحمد الفيشاوي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
حلَّ حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه وأثناء البث وجه الشكر للفنان أحمد الفيشاوي على متابعته له ومشاهدته.

وأعاد "الفيشاوي" جزءًا من بث حمو بيكا على حسابه الخاص ليرد عليه: "أحلي حمو بيكا في الدنيا وباتون باليه بالسمسم ها".

من ناحية أخرى تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مضحكاً لحمو بيكا أثناء قيامه بغناء أحد مهرجاناته الجديدة بتكراره جملة خطأ أكثر من مرة.

وظهر حمو بيكا بالفيديو وهو يتلقى الجمل من شخص يقف بجواره لكي يغنيها وظل هذا الشخص يردّد على حمو بيكا خطأه "بجملة باتون ساليه"  بدلا من جملة "باتون باليه" مما أدى إلى انهيارهم بالضحك على حمو بيكا.

ولقى الفيديو سخرية واسعة من رواد السوشيال ميديا على طريقة وأداء حمو بيكا الكوميدية.
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