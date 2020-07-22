بعد ما أعاد نشر فيديو مهرجان باتون باليه.. حمو بيكا يشكر أحمد الفيشاوي

حلَّ حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه وأثناء البث وجه الشكر للفنان أحمد الفيشاوي على متابعته له ومشاهدته.





وأعاد "الفيشاوي" جزءًا من بث حمو بيكا على حسابه الخاص ليرد عليه: "أحلي حمو بيكا في الدنيا وباتون باليه بالسمسم ها".



