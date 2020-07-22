محمد صلاح يحتفل بهدف تريزيجيه في شباك أرسنال.. شاهد

جاء ذلك، بعد تسجيل تريزيجيه هدفا لفريقه أستون فيلا ضمن انتصاره المهم على أرسنال ,واكتفى محمد صلاح بالتعليق على الصورة بقلب احمر.

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هدف أستون فيلا جاء عن طريق محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه بتسديدة رائعة في الدقيقة السابعة والعشرين، ليقرب فريقه من البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، صاعدًا به للمركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع واتفورد الذي أصبح يحتل المركز الثامن عشر، بعد خسارته من مانشستر سيتي أمس أيضا برباعية نظيفة.



