محمد صلاح يحتفل بهدف تريزيجيه في شباك أرسنال.. شاهد

نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول، عبر خاصية "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة للاعب محمود تريزيجيه .
جاء ذلك، بعد تسجيل تريزيجيه هدفا لفريقه أستون فيلا ضمن انتصاره المهم على أرسنال ,واكتفى محمد صلاح بالتعليق على الصورة بقلب احمر.
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هدف أستون فيلا جاء عن طريق محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه بتسديدة رائعة في الدقيقة السابعة والعشرين، ليقرب فريقه من البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، صاعدًا به للمركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع واتفورد الذي أصبح يحتل المركز الثامن عشر، بعد خسارته من مانشستر سيتي أمس أيضا برباعية نظيفة.
تريزيجيه أخيرًا قاد فريقه للخروج من منطقة الهبوط، للمرة الأولى منذ شهر فبراير، منذ 114 يومًا من المعاناة، كان أستون فيلا فيها خائفًا من توديع البريميرليج، لكن ما زالت تتبقى جولة الحسم، والتي ستحدد الفريقين الهابطين لدوري الدرجة الأولى مع نوريتش سيتي، والفريق الذي سيبقى مع الكبار الموسم المقبل.