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رياضة

فاكرين الماتش ده.. محمد زيدان يستعيد ذكريات مباراة منتخبي مصر وإنجلترا.. شاهد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:54 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر محمد زيدان مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم وفريق بوروسيا دورتموند الألمانى السابق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" فيديو لهدف كان قد أحرزه خلال مباراة بين منتخبي مصر وإنجلترا.
كتب محمد زيدان على الفيديو "فاكرين الماتش ده ؟؟؟..
طب فاكرين كنتم بتتفرجوا عليه فين ؟؟؟".

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وكان محمد زيدان، قال إن فيروس كورونا وقف أمام فترة معايشة له في العديد من الأندية الأوروبية قائلا  "بعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بوروسيا دورتموند وليفربول وسالزبورج وشالكة، وراض تمامًا عن مشواري الكروي وأتمتع بحب جمهوري الأهلي والزمالك، وببقي مبسوط لما الجمهور يقول إن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب في العالم".
 
وأوضح محمد زيدان، أن يورجن كلوب هو الأب الروحي له، وأنه سبب رئيسي في نجاح محمد صلاح مع ليفربول قائلا "كل اللاعبين تحب يورجن كلوب حتى من لا يلعب منهم.. وتحدثت معه بعد انضمام صلاح الي ليفربول وليس قبله و محمد صلاح مجتهد جدًا ومركز في الملعب فقط وكلوب يحبه لهذا الأمر".


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