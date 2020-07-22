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رياضة

لمنع عودته إلى الدوري السعودي.. الاتفاق يضع وليد أزارو على القائمة السوداء

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
وضع نادي الاتفاق، اللاعب المغربي وليد أزارو المُعار من النادي الأهلي، ضمن القائمة السوداء، والتى تجبر الأندية السعودية على منع ضم أي لاعب مستقبلا، رفض الالتزام بتمديد عقده حتى نهاية الموسم.

وقال خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي إن المفاوضات بين ناديه والنادي الأهلي المصري حول استمرار المغربي وليد أزارو في صفوف نادي الاتفاق قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن اللاعب سيعود إلى الأهلي خلال الأيام المقبلة.

وصرح الناصر بأن الاتفاق كان يرغب في الإبقاء على وليد أزارو في صفوف الفريق خلال ما تبقى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، خاصة وأنه قدم أداءً مميزًا مع الفريق. 

وأكد أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق أن وليد أزارو أصبح لاعبًا في صفوف الأهلي المصري، لكن لا يحق له اللعب في صفوف «القلعة الحمراء» فيما تبقى من الموسم الحالي، ويحق له اللعب من جديد مع بداية فترة قيد جديدة.

وأشار "الناصر" إلى أن الاتفاق مرتبط مع رابطة الأندية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم، على أمور تتعلق بتنظيم الاحتراف، وهي ما منعت النادي من تلبية طلبات اللاعب المادية.

وأشار إلى أن ازارو يتبقي له راتب شهر يونيو فقط، والنادي سيقوم بإرسال المبلغ المتبقي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن العقوبات تنتظر المهاجم المغربي من جانب اتحاد كرة القدم السعودي.
لمنع عودته إلى الدوري السعودي.. الاتفاق يضع وليد أزارو على القائمة السوداء
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