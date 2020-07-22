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فن

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تحقق 12 مليون مشاهدة في أسبوع..فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:24 ص
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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شروق ابراهيم
حقق كليب أغنية "عدى الكلام" للفنان المغربي سعد لمجرد 12 مليونا 292 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها امير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمه التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام». 

«حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف .. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي وتاخدي كام».

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