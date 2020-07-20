عزيز الشافعي يحتفل بوصول أغنية عدى الكلام إلى 10 ملايين مشاهدة

احتفل الملحن عزيز الشافعي بتحقيق اغنيته "عدى الكلام" للفنان المغربي سعد لمجرد بتحقيق ملايين المشاهدات بعد مرور أيام على طرحها بموقع يوتيوب.
وكتب عزيز الشافعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" في 4 أيام 10 ملايين مشاهدة".
كما تصدرت الأغنية قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب، وهي من كلمات امير طعيمة والحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.
واحتفالا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على انغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى من انستجرام انغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة انغامي.