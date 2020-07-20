عزيز الشافعي يحتفل بوصول أغنية عدى الكلام إلى 10 ملايين مشاهدة

احتفل الملحن عزيز الشافعي بتحقيق اغنيته " عدى الكلام " للفنان المغربي سعد لمجرد بتحقيق ملايين المشاهدات بعد مرور أيام على طرحها بموقع يوتيوب.





وكتب عزيز الشافعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" في 4 أيام 10 ملايين مشاهدة".





كما تصدرت الأغنية قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب، وهي من كلمات امير طعيمة والحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.





واحتفالا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على انغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى من انستجرام انغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة انغامي.



