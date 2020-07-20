AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتصدر توب 5 على أنغامي فى مصر والمغرب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:19 م
سعد لمجرد - عدى الكلام
سعد لمجرد - عدى الكلام
Advertisements
سعيد فراج
بعد أقل من أسبوع على طرح اغنيه عدى الكلام لـ الفنان سعد لمجرد تصدرت الاغنيه التي كتب كلماتها امير طعيمه ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمه التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب. 

واحتفالا بطرح  الاغنيه وتصدرها قائمه التوب 5 على انغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى من انستجرام انغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة انغامي. 

فيما احتلت اغنيه ادهم نابلسي (هذه انت وهذا انا ) المركز الثاني، واغنيه وليد عوض ( شو بعملو ) احتلت المركز الثالث، واحتلت اغنيه امجد جمعه ( انا لما بحب ) وأغنية اياد طنوس ( انت زعلان مني ) المركزين الرابع والخامس على التوالى. 

أنغامي هو منصة رقمية  للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.

وتُعتبر اليوم المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحوي أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِمًا.
سعد لمجرد سعد لمجرد
سعد لمجرد سعد لمجرد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"عدى الكلام".. سعد لمجرد يغني بالمصري

بياعة.. تامر عاشور تتصدر قائمة التوب على أنغامي مصر

على أنغام إنساي.. شاهد رضوي الشربيني تغني لـ سعد لمجرد

أغاني مروان بابلو تتصدر قائمة التوب 5 على أنغامي رغم اعتزاله

بعد يوم من طرحها.. عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 2 مليون مشاهدة

بعد تحقيقها 2 مليون مشاهدة في يوم.. ملاحظات على أغنية «عدى الكلام» لـ سعد لمجرد

ترشيحاتنا

بعد الإطلاق التاريخي لـ مسبار الأمل .. تفاصيل 30 دقيقة مصيرية في رحلته إلى المريخ

موجز أخبار التوك شو .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر.. وطبيب يوضح العلاقة الغريبة بين العرق وكوفيد 19 .. والإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان الثامن

شاهد.. محمد رمضان برفقة ابن أمير كرارة: نورتوني يا أبطال

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن حشد مليشيات أردوغان على خط الجفرة - سرت

البرلمان يقر خصم 1% من مرتبات العاملين و 0.5% من المعاشات بسبب كورونا

لعدم تمكنهم من العودة.. القوى العاملة: لا إنهاء لخدمات المعلمين المصريين في الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإطلاق التاريخي لـ مسبار الأمل .. تفاصيل 30 دقيقة مصيرية في رحلته إلى المريخ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة