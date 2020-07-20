عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتصدر توب 5 على أنغامي فى مصر والمغرب

بعد أقل من أسبوع على طرح اغنيه عدى الكلام لـ الفنان سعد لمجرد تصدرت الاغنيه التي كتب كلماتها امير طعيمه ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمه التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.





واحتفالا بطرح الاغنيه وتصدرها قائمه التوب 5 على انغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى من انستجرام انغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة انغامي.





فيما احتلت اغنيه ادهم نابلسي (هذه انت وهذا انا ) المركز الثاني، واغنيه وليد عوض ( شو بعملو ) احتلت المركز الثالث، واحتلت اغنيه امجد جمعه ( انا لما بحب ) وأغنية اياد طنوس ( انت زعلان مني ) المركزين الرابع والخامس على التوالى.





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