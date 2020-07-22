خيانة للأمانة.. قرارات صارمة بشأن زراعة الأرز المخالف في الوادي الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد ، اللواء محمد الزملوط، عن إصدار توجيهات صارمة لرؤساء المراكز والمختصين بقطاع الرى والمياه الجوفية بتنفيذ قرار حظر زراعة الأرز نهائيا وإزالة جميع زراعات الأرز المخالفة فى مرحلة المهد وفى أول أسبوع من زراعتها وعدم اللجوء للطرق السابقة بفرض غرامات على زراعات الأرز ليتم سدادها دون إزالة المحصول.





وقال المحافظ، إن زراعة الأرز فى محافظة الوادى الجديد غير منطقى ويعتبر خيانة للأمانة وإهدار لحق الأجيال القادمة فى مياه الخزان الجوفى وسيتم محاسبة المسئولين المتقاعسين عن إزالة زراعات الأرز التى يتم رصدها بالمسح الجوى والمرور المستمر على المزارع.

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وكلف الزملوط، رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، بالتعاون مع مصلحة الرى وقطاع الزراعة، بإزالة جميع زراعات الأرز المخالفة فى مراحلها الأولى قبل مرحلة النضج والإثمار، وتكثيف المرور على المناطق المتعارف عنها زراعة الأرز فى المحافظة.





وأوضح المحافظ، أن الهدف من القرار هو تطبيق القانون والحفاظ على المخزون الجوفى للمحافظة، لضمان مستقبل الأجيال المقبلة، كما أن المحافظة بالتنسيق مع قطاع الرى تقوم حاليا بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفى، بالإضافة إلى حظر الزراعات التى تستهلك كميات كبيرة من المياه كالأرز، وإلزام المزارعين بالمساحات المحددة من البرسيم الحجازى والأعلاف الحيوانية الأخرى واستبدالها بمحاصيل غذائية اقتصادية.





وكانت الإدارة العامة للرى والمياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد، أعلنت اليوم عن رصد 1677 فدانًا منزرعة بالأزر فى مراكز بلاط والداخلة والفرافرة، وجرى تحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة.



