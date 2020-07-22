نائب محافظ سوهاج يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمركزي جرجا والمنشاة

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمركزي جرجا والمنشاة، لمتابعة البرنامج التدريبي الخاص بالعاملين بالمراكز التكنولوجية.

وقال نائب المحافظ، إن البرنامج التدريبي يأتي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومية المصرية، وذلك للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بصورة متميزة وعاجلة، ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات.

وأشار " القاضي"، إلى أن البرنامج التدريبي يشمل تدريب موظفي الشبابيك الأمامية على كيفية إستلام الطلبات من البوابة الإلكترونية، وكيفية إستكمال الدورة المستندية، وتدريب الموظفين المكلفين على كيفية الرد على استفسارات المواطنين، كما يشمل البرنامج تقييم الوضع الحالي بالمراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية.

واطمأن نائب محافظ سوهاج، على انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية، موجها بتلبية طلبات المواطنين، وتأدية الخدمات بشكل سريع، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين .

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