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تعليم

جامعة سوهاج تنشئ أول استوديو إعلامي متخصص بتكلفة مليون و700 ألف جنيه

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:21 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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خالد رياض
أكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه جاري إنشاء أول استوديو إعلامي متخصص لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، على مساحة 83 متر مربع وبتكلفة مليون و700 ألف جنيه شاملة التنفيذ والأجهزة.

واوضح عزيز أن الهدف من إنشائه هو إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الإعلامية الحديثة، والتدريب أيضًا على الإلقاء والصوتيات، والإخراج، وذلك تمهيدا لإنشاء كلية الإعلام، وكذلك إنشاء شعبة الإذاعة والتلفزيون المتقدم بها القسم في إطار تطوير لائحته.

وأضافت الدكتور فاطمة الزهراء رئيس قسم الاعلام، والمشرف على الاستوديو، أنه تم تخصيص مساحة بالمبنى الإداري بكلية التربية الرياضية بالمقر الجديد للجامعة لإنشاء الاستديو، حيث تم الإنتهاء من حوالي 95% من أعمال العزل والتبطين لحوائط الاستوديو، والذي يتكون من ثلاثة غرف، الأولى لاستوديو التليفزيون بمساحة 38 متر مربع، والثانية غرفة الإذاعة وكنترول التليفزيون بمساحة 20 متر مربع.

كما يشمل غرفة التحكم وتبلغ مساحتها حوالي 19 متر مربع، مشيرة إلى أن الاستوديو سيخدم  برنامج الإعلام الرقمي والذي تم الإنتهاء من مراجعته من قبل لجنة شئون الطلاب بالإدارة المركزية بالجامعة.

كما قال الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإليكترونية والدكتور محمود ابو المجد مدير شبكة المعلومات، أنه جاري إنشاء منظومة الكاميرات والتسجيل الرقمي وتطوير البنية التحتيه لزيادة القدرة التخزينية للخوادم بما يواكب العملية التعليمية الحديثة والنظم الإليكترونية، والتي من شأنها المساهمة في رفع وتحسين المنظومة الرقمية بالجامعة.

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