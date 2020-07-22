بعد رفض أردوغان الانسحاب.. تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب السورية

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بدخول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى محافظة إدلب قادمة من الأراضي التركية عن طريق معبر كفر لوسين الحدودي.





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن القوات الروسية ونظيرتها التركية قاموا بتسيير دورية مشتركة جديدة على أتستراد اللاذقية – حلب الدولي.





يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الانسحاب من الأراضي السورية، قائلا إن قواته التي نفذت عدة حملات عسكرية في شمال سوريا، باقية هناك لحين نيل السوريين حريتهم. بحسب زعمه.



