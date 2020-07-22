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أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف من تأزم العلاقات بين أمريكا والصين

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم /الأربعاء/ وسط مخاوف من تأزم العلاقات بين أمريكا والصين الاقتصاديين الأكبر عالميا، وذلك بعد إعلان الصين طلب الولايات المتحدة إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستون، في خطوة قالت بكين إنها تدينها بشدة ، وهددت بالرد.
وتراجع مؤشر "ستوكس يورو 600" الأوسع نطاقا بنحو 0.3 % إلى 375 نقطة ، كما هبط "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3% عند 5091 نقطة.. وتراجع "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.2 % إلى 6259 نقطة، فيما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 0.1% إلى 13156 نقطة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وون بين قد أعلن صباح اليوم أن الولايات المتحدة أبلغته أمس بأن على بلاده إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستون... وأضاف أن العمل مستمر بشكل طبيعي في القنصلية، إلا أنه وردت تقارير في وسائل إعلام محلية في هيوستون مساء الثلاثاء أنه يجري إحراق وثائق في فناء القنصلية.
وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية مزيدا من التوتر خلال الفترة الأخيرة بسبب قضايا خلافية بين الجانبين حول إقليم هونج كونج والأقليات وقضايا التجارة.
على صعيد آخر، تواصل بريطانيا مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي في لندن بهدف التوصل في أسرع وقت إلى اتفاق تجاري في مرحلة ما بعد بريكست، وسط مساع من قبل الحكومة البريطانية لتجنب سيناريو الانفصال دون اتفاق .
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "خلافات كبرى لا تزال قائمة حول عدد من القضايا المهمة" مثل صيد الأسماك والسيادة البريطانية.
وأضاف أن بريطانيا "ستواصل التعاون بشكل بناء" مع الاتحاد الأوروبي ، لكنه حذر من أن الوقت يضيق بعدما رفضت الحكومة البريطانية تمديد الفترة الانتقالية المحددة حتى نهاية 2020.

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