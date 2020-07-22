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حوادث

كان يلعب بموتور المياه.. مصرع طفل بصعقة كهربائية بإحدى قرى منية النصر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، الأربعاء، بسبب ماتور مياه  اليوم  بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بمصرع طفل صعقًا بالكهرباء بقرية برمبال القديمه التابعه للمركز.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاع وبالفحص تبين أن الطفل يدعى محمد ماهر ابوالمعاطى 10 أعوام، حيث كان يلهو بالمنزل فصعقه تيار كهربائى من ماتور مياه وتوفي في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.
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