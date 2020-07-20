انتشال جثة صبى غرق فى مياه البحر الصغير أمام قرية الدراكسة بمنية النصر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية من انتشال جثمان صبى غرق فى مياه البحر الصغير امام قرية الدراكسة التابعه لمركز منية النصر جرفه التيار اثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو .





وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز رشطة منية النصر من اهالي الدراكسه بانه اثناء استحمام بعض الشباب والصبيه بالبحر الصغير امام قريه الدراكسه غرق أحدهم .





وانتقل ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى الى مكان البلاغ وتمكنوا من انتشال الجثمان وبالفحص تبين انه يدعى بلال عبدالعال فوده بالصف الثالث الإعدادي وتم تسليم الجثه لذويه



