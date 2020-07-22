أسوان يعلن تأجيل المباراة الودية أمام الإنتاج الحربي

أعلن نادي أسوان تأجيل مباراته الودية أمام الانتاج الحربي بعد ظهور حالات ايجابية للاعبين مصابين بفيروس كورونا المستجد.





وكان من المقرر إقامة الودية بين فريق أسوان والانتاج الحربي يوم الخميس المقبل الا انه تم تأجيل إقامتها علي خلفية اصابت اللاعبين بفيروس كورونا .





وكان فريق اسوان تحت قيادة احمد كشري خاض مباراتين وديتين امام الاسماعيلي وتعادل بهدف لمثله ثم امام المقاولون العرب وانتهت بنفس النتيجة .





ومن المقرر استئناف مسابقة الدوري يوم 6 اغسطس المقبل بناءا علي قرار اتحاد الكرة بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .



