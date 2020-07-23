أين يذهب الملكان رقيب وعتيد بعد موت الإنسان؟





وأجاب الدكتور محمود شلبي ، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «أمرهم إلى الله - سبحانه وتعالى-؛ فهذا من الأمور الغيبية التي ترجع إلى الله وحده».





وصفان للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد، فكل شخص له أربعة من رقيب وعتيد، اثنان بالنهار واثنان في الليل. جدير بالذكر أن العلماء اختلفوا بشأن « رقيب عتيد » هل هما اسمان لملكين أم وصفان لهما، والصواب هو الثاني أنهما ليسا اسمين لملكين، وإنما





واستشهدوا بقول الله تعالى-: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» (سورة ق:16-18)، وبما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:- قَالَ «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»، (متفق عليه).





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" هل الموتى يشعرون بالأحياء وبالزيارة والدعاء؟ " سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال فيديو على صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك».