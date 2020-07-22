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ديني

ألا فتعرضوا لها | البحوث الإسلامية يطلق حملة لاستغلال فضائل عشر ذي الحجة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:11 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
يطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية شاملة بعنوان " ألا فتعرضوا لها"، للتوعية المكثفة بفضل الأعمال الصالحة في الأيام العشر الاول من ذي الحجة، وكيفية الاستفادة من هذه الأيام في ظل الظروف التي نمر بها، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث يتم تنفيذها على موقع المجمع الإلكتروني، وصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وتليجرام"، وذلك بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن الحملة تأتي في ظل الظروف التي يمر بها العالم نتيجة أزمة كورونا وما ترتب على ذلك من اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي نتج عنها حرمان البعض من أداء بعض الشعائر الدينية الموسمية التي يؤديها الناس بتواجدهم في بلاد الحرمين الشريفين، وبالتالي تستهدف الحملة بيان الفضائل والأعمال التي تعدل الحج والعمرة من ناحية الأجر والثواب.

وأضاف عياد أن الحملة تستهدف أيضًا بيان فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وفضل العمل الصالح فيها، والتعرض لتلك الأعمال واستغلالها استجابة للمنهج النبوي في الاستفادة من الأيام المباركات، مع التركيز على الأعمال الصالحة التي يعود نفعها على المجتمع ككل مثل: الصدقة والأضحية وغيرها، وذلك من خلال مخاطبة الفئات العمرية المختلفة لأفراد المجتمع بما يتناسب مع احتياجات كل فئة.

وأوضح الأمين العام أن الحملة تركز على كيفية استغلال تلك الأيام الاستغلال الأمثل في كل من شأنه أن ينعكس إيجابًا على علاقة الإنسان بربه أولًا ثم علاقته بمن يعيشون حوله في هذا المجتمع، فصلاح الفرد هو صلاح للمجتمع بأكمله.
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