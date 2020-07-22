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أخبار البلد

القادم أفضل .. رئيس مصر للطيران: مؤشرات المرحلة المقبلة تدل على بوادر انفراجة بزيادة الوجهات والرحلات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:09 م
الطيار رشدي زكريا
الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران
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نورهان خفاجي
هنأ الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بمناسبة حلول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، فضلا عن ذكرى ثورة 23 يوليو، التي كانت مرحلة فاصلة في تاريخ الوطن.

وقال رشدي زكريا، في رسالته للعاملين، اليوم الأربعاء، إن الشركة لا زالت تواجه تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهي الأزمة العالمية التي عصفت بعدد كبير من شركات الطيران منها من أعلنت إفلاسها وأخرى من ألغت عدد من الوظائف وأنهت خدمة الكثير من العاملين نظرا لما تكبدته هذه الشركة من خسائر فادحة بالمليارات.

وأضاف رئيس الشركة القابضة، أنه على الرغم أن مصر للطيران لم تكن بمنأى عن هذه الأزمة إلا أنه بفضل تكاتف جميع العاملين وجهودهم وتقديرهم للمسئولية، استطاعت الشركة الصمود في هذه الأزمة وبدعم من الدولة أيضا وجهود وزارة الطيران المدني.

ونوه إلى أنه بدأت بوادر الإنفراجة بعودة تدريجية لحركة الطيران المنتظم اعتبارا من شهر يوليو الحالي، متوقعا أن يكون القادم أفضل، حيث تدل المؤشرات على زيادة عدد الوجهات والرحلات خلال الفترة القادمة.

وشدد رئيس مصر للطيران، على ضرورة استمرار اتباع اجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
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