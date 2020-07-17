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أخبار العالم

الطيران اللبناني على حافة الانهيار.. و2.3 مليون ليرة ثمن التذكرة للقاهرة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:30 ص
الطيران اللبناني
الطيران اللبناني
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محمود نوفل
أكد زياد العجوز ممثل اتحاد وكالات السياحة والسفر إن حركة السفر في لبنان حاليًا لا تتجاوز الـ 5% من الحركة المعتادة قبل أزمتي الدولار وكورونا.

وتوقع ممثل إتحاد وكالات السياحة والسفر في تصريحات لــ صحيفة الأخبار اللبنانية ان صمود القطاع في حال بقاء الوضع على ما هو عليه لن يستمر أكثر من شهر واحد فقط".

وبيًن العجوز أن هناك إرتفاعا كبيرا في أسعار تذاكر الطيران نتيجة  الأزمة الاقتصادية التي تشهدها لبنان حاليا، مشيرا إلى ان تكلفة أرخص
تذكرة بلغت مليونين ومئة ألف ليرة  وهو مايعادل 300 دولار وهي التذكرة الخاصة برحلات الطيران من بيروت الي القاهرة بعدما كان سعرها في الماضي 7000 ليرة.

واضاف العجوز: وتصل تكلفة التذكرة إلى باريس إلى سبعة ملايين ليرة اي مايعادل 1000 دولار، فيما كانت التذكرة سابقًا تُقدر بـ 500 دولار.

وإقترح العجوز تخصيص دولار لدعم الطيران، أسوة بما تم اعتماده للفنادق، لإنعاش القطاع والحيلولة دون تدميره نهائيًا.
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