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فن

ريم مصطفى عن تجربتها في العنكبوت: فيلم ملحمة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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محمد نحلة
كشفت الفنانة ريم مصطفى عن تفاصيل تجربتها في فيلم العنكبوت مع الفنان احمد السقا.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد" إنه من اجمل الاعمال التي تواجدت فيها، مضيفة أن التعامل مع المخرج احمد نادر جلال ممتع فهو استاذ ويعرف كيف يخرج من داخلنا اشياء لم نكن نراها.

وتابعت ريم مصطفى، قائلة: "كنت اشعر اثناء تصوير المشاهد انني مع فطاحل تمثيل، فالفيلم ملحمة بكل الابطال المتواجدين به، واتمنى ان يخرج للنور سريعا، وأجسد من خلاله شخصية قتاة تتاجر فى المخدرات".

ويعرض لـ "ريم" حاليا مسلسل شديد الخطورة على احد المنصات الالكترونية وهو من بطولة أحمد العوضي، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.

يأتي المسلسل بعد نجاح مؤلفه محمد سيد بشير في خطف الأنظار بعمله الدرامي الرمضاني "فرصة تانية" مع ياسمين صبري، الذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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