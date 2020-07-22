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لا ننخدع بالتصريحات.. رئيس قطاع نهر النيل الأسبق: مصر تتفاوض والسد العالي خلفه 130 مليار متر مكعب

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:05 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه نهر النيل الأسبق، إن  سد النهضة  يقع على  بعد ٢٠ كيلو من حدود السودان.

وأضاف عبد الفتاح مطاوع   في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، :"نحن في موسم الفيضان ينتهي منتصف سبتمبر ".

وتابع :" لا نرغب في  خداعنا بأرقام بملء السد  في إثيوبيا، وهناك خطاب إثيوبي للمجتمع الدولي وخطاب أخر الشعب الإثيوبي".

وأكمل:" مصر تتفاوض في ملف سد أثيوبيا  والسد العالى خلفه  ١٣٠ مليار متر مكعب مياه".

ولفت:"  إعلان إثيوبيا ملء ٥ مليار متر مكعب فقط من المياه  للاستهلاك المحلي وهناك مشاكل كثيرة داخل اثيوبيا"، مضيفا:" مصر لديها الكثير من وسائل الضغط في ملف سد النهضة ".
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