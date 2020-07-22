لا ننخدع بالتصريحات.. رئيس قطاع نهر النيل الأسبق: مصر تتفاوض والسد العالي خلفه 130 مليار متر مكعب

قال عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه نهر النيل الأسبق، إن سد النهضة يقع على بعد ٢٠ كيلو من حدود السودان.





وأضاف عبد الفتاح مطاوع في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، :"نحن في موسم الفيضان ينتهي منتصف سبتمبر ".





وتابع :" لا نرغب في خداعنا بأرقام بملء السد في إثيوبيا ، وهناك خطاب إ ثيوبي للمجتمع الدولي وخطاب أخر الشعب الإثيوبي ".





وأكمل:" مصر تتفاوض في ملف سد أثيوبيا والسد ١٣٠ مليار متر مكعب مياه". العالى خلفه



