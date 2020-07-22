كريم هشام يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "الوالي"

كشف الفنان الشاب كريم هشام عن تفاصيل فيلمه الجديد "الوالي"، وهو فيلم تاريخي أكشن، سيتم تصويره في عدة دول عربية منها مصر والأردن والمغرب، ومن المقرر أن يعرض العمل من خلال منصة Netflix العالمية.





وتم رصد ميزانية ضخمة لتصوير الفيلم حيث ستدور معظم أحداثه في الصحراء، حيث يتم تصوير بعض المعارك بها، حيث تم الاستعانة بفريق عمل من الولايات المتحدة الأمريكية لتصميم وتنفيذ المعارك الخاصة بالفيلم.





وكانت التحضيرات للفيلم قد توقفت بسبب انتشار جائحة كورونا، والتي بسببها تم ايقاف التحضيرات، واختيار أماكن التصوير المناسبة.



